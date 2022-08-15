В Красноярском крае наградили лучших сельских конников

Во время региональной сельскохозяйственной выставки «День поля» в пос. Емельяново на ипподроме «Мустанг» состоялись 22-е краевые соревнования сельских конников. Участие приняли 11 команд из Краснотуранского, Ужурского, Емельяновского, Ачинского, Рыбинского, Балахтинского районов и порядка 130 лошадей, пишут на сайте правительств Красноярского края.

Итак, третье место заняла команда АО «Солгон» (Ужурский район), второе — ОАО «Тюльковское» (Балахтинский район). Призёры получили дипломы, кубки и ключи от УАЗа. Первое место завоевали конники главы К(Ф)Х Евгения Зайферта (Ужурский район). Победителей наградили дипломом, кубком и ключами от грузопассажирского УАЗа.

Остальных участников отметили дипломами и премиями. Призовой фонд соревнований из краевого бюджета, включая затраты на покупку автомобилей — более 8 млн рублей.

Напомним, что в рамках празднования также прошли выставка аграрной техники и оборудования, показ сельхозживотных и птиц, презентация ремесленников и продукции от садоводов.

Для посетителей работала выставка современных сельскохозяйственных машин и оборудования. Гостям праздника показали свыше 100 единиц уборочной и другой необходимой в агропроизводстве техники.

Программа праздника включала конкурс козоводов. Животных оценивали в девяти различных номинациях. В рамках выставки посетители смогли увидеть кур, уток, овец, индюков и т.д. Для садоводов устроили конкурс, на котором определяли самый большой кабачок и тыкву.

Кроме того, гости могли купить сувениры, продукцию из бересты, керамическую посуду, овощи, фрукты, молочную продукцию и мед.

Фото: © пресс-служба министерства хозяйства и торговли Красноярского края