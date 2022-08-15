15 августа
Красноярск
погода +18 °C
60.9
 
€ 62.54
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске в этом году появится экопарк «Юдинская долина»

Главная Общество
Красноярск
17:33 15 Августа 2022
красноярск, общество, благоустройство, парк
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске недалеко от «Гремячей гривы» появится ландшафтный экопарк «Юдинская долина».

На данный момент идут поиски подрядной организации для благоустройства зоны отдыха. Тендер появился на сайте госзакупок.

Цена контракта — 59,5 млн рублей.

Заявки принимают до 19 августа.

Там обустроят входную зону, дорожно-тропиночную сеть, организуют освещение, установят МАФы и навигации, создадут места для пикников, детские площадки сады, где посетители смогут собирать ягоды и фрукты. Всего в парке планирую создать три зоны: рекреационную, научную и спортивную. Общая площадь составит 200 гектаров.

Планируется, что в год экопарк будут посещать около 200 тысяч человек.

Первый этап благоустройства должны завершить к декабрю.

Новая рекреационная зона примкнёт к «Гремячей гриве». Проект парка «Юдинская долина» уникальный для Красноярска. Он дополнит зелёный парковый пояс, который формируется в городе. Сейчас в него входят «Гремячая грива», «Татышев-парк», национальный парк «Столбы» и Николаевская сопка.

Напомним, «Юдинскуя долину» откроют на месте заброшенной плодово-ягодной станции. Раньше на этом месте находилась дача известного красноярского купца, предпринимателя-промышленника Геннадия Юдина.

Создать новое пространство предложили представители науки.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае наградили лучших сельских конников

В Красноярском крае наградили лучших сельских конников

15 Августа 2022 г.
Первое место завоевали конники главы К(Ф)Х Евгения Зайферта (Ужурский район)
Новости Красноярска: Житель Красноярского края за год съедает почти килограмм мёда

Житель Красноярского края за год съедает почти килограмм мёда

15 Августа 2022 г.
За последние 20 лет самым медоносным был 2005 год
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 461 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 461 человек

15 Августа 2022 г.
Поставить вакцину можно в двух внебольничных пунктах с 12 до 16 часов
Новости Красноярска: В Красноярске с 16 августа ограничат движение на ул. 60 лет Октября

В Красноярске с 16 августа ограничат движение на ул. 60 лет Октября

15 Августа 2022 г.
Ограничения будут действовать до 29 августа
Новости Красноярска: Красноярец с ожогами провёл в больнице практически 14 лет

Красноярец с ожогами провёл в больнице практически 14 лет

15 Августа 2022 г.
Сейчас парню 24 года, он учится в медицинском университете
Новости Красноярска: Заместителем мэра Ачинска по вопросам ЖКХ назначен Евгений Пенский

Заместителем мэра Ачинска по вопросам ЖКХ назначен Евгений Пенский

15 Августа 2022 г.
Он уже приступил к своим обязанностям
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В ДТП под Красноярском погибла медсестра

В ДТП под Красноярском погибла медсестра

14 Августа 2022 г.
Инцидент случился в Рыбинском районе
Новости Красноярска: Экстренных службы сообщили о причинах обрушения стены жилого дома в Омске

Экстренных службы сообщили о причинах обрушения стены жилого дома в Омске

12 Августа 2022 г.
12 августа в столице Омской области обрушилась стена жилого дома
Новости Красноярска: В Красноярске образовалась пробка на дороге в Дивногорск

В Красноярске образовалась пробка на дороге в Дивногорск

13 Августа 2022 г.
На парковке перед парком флоры и фауны уже совсем не осталось места
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru