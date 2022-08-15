В Красноярске в этом году появится экопарк «Юдинская долина»

В Красноярске недалеко от «Гремячей гривы» появится ландшафтный экопарк «Юдинская долина».

На данный момент идут поиски подрядной организации для благоустройства зоны отдыха. Тендер появился на сайте госзакупок.

Цена контракта — 59,5 млн рублей.

Заявки принимают до 19 августа.

Там обустроят входную зону, дорожно-тропиночную сеть, организуют освещение, установят МАФы и навигации, создадут места для пикников, детские площадки сады, где посетители смогут собирать ягоды и фрукты. Всего в парке планирую создать три зоны: рекреационную, научную и спортивную. Общая площадь составит 200 гектаров.

Планируется, что в год экопарк будут посещать около 200 тысяч человек.

Первый этап благоустройства должны завершить к декабрю.

Новая рекреационная зона примкнёт к «Гремячей гриве». Проект парка «Юдинская долина» уникальный для Красноярска. Он дополнит зелёный парковый пояс, который формируется в городе. Сейчас в него входят «Гремячая грива», «Татышев-парк», национальный парк «Столбы» и Николаевская сопка.

Напомним, «Юдинскуя долину» откроют на месте заброшенной плодово-ягодной станции. Раньше на этом месте находилась дача известного красноярского купца, предпринимателя-промышленника Геннадия Юдина.

Создать новое пространство предложили представители науки.