Следователи рассказали о причине гибели матери с детьми В Курагинском районе

14 августа около 5:00 в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили о том, что во время ликвидации пожара в частном доме (ул. Солнечных ветров пос. Жаровск Курагинского района) обнаружены тела 35-летней женщины и трёх её детей (девочек 3-х и 10-ти лет и мальчика 8-ми лет) с признаками воздействия высоких температур.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

— По предварительным данным, в доме проживала семья из пяти человек. Утром в жилом помещении возник пожар. Предположительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации печного отопления в хозпостройке возле дома, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. — Хозяин дома проснулся, но из-за сильного задымления он не смог обнаружить свою супругу. Он разбудил детей и выпрыгнул из окна второго этажа, чтобы вслед за ним выпрыгнули дети. Дети не смогли сориентироваться в пространстве из-за сильной задымленности.

Мужчину с 20 % –30 % ожогов тела доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

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