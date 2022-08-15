В Назаровском районе пьяная женщина везла пятерых детей на автомобиле

В Назаровском районе госавтоинспекторы пресекли поездку нетрезвой женщины, перевозившей пятерых детей.

Наряд ДПС заметил автомобиль «Москвич», водитель которого заметив полицейских увеличил скорость и поторопился скрыться. Сотрудники ГИБДД проследовали за автомобилем, который вскоре остановился. В транспорте находилась автоледи и 5 несовершеннолетних (двое из них её детьми).

Женщина рассказала, что они ездили отдыхать на озеро. Установлено, что у 35-летней женщины нет водительского удостоверения. Показания прибора на алкогольное опьянение составили – 0,60 мг/л, пишут в официальной группе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю социальной сети «ВКонтакте».

Составлен рапорт о привлечении законного представителя несовершеннолетних пассажиров по ст. 5.35 КоАП РФ.

В отношении женщины-водителя составлены административные материалы за нарушение правил перевозки людей, управление транспортом в состоянии опьянения и без прав.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко