Каменный сад появился в Дивногорске

В Дивногорске у библиотеки имени Аркадия Гайдара появился каменный сад.

Участники школьного лесничества "Жарки" вместе с сотрудниками библиотеки и другими читателям создали каменный сад. Они установили несколько декоративных объектов, которые украсили пространство. Среди них и крупные камни, и декоративные светильники, а также садовые и комнатные растения.

Теперь создатели сада следят за своим каменным творением. Они регулярно ухаживают за землей, а также обрабатывают растения от вредителей.

Фото: © Библиотеки имени Аркадия Гайдара