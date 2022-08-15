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Каменный сад появился в Дивногорске

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Красноярск
14:40 15 Августа 2022
сады, благоустройство, общество
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В Дивногорске у библиотеки имени Аркадия Гайдара появился каменный сад. 

Участники школьного лесничества "Жарки" вместе с сотрудниками библиотеки и другими читателям создали каменный сад. Они установили несколько декоративных объектов, которые украсили пространство. Среди них и крупные камни, и декоративные светильники, а также садовые и комнатные растения.

Теперь создатели сада следят за своим каменным творением. Они регулярно ухаживают за землей, а также обрабатывают растения от вредителей.

Фото: © Библиотеки имени Аркадия Гайдара

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