Красноярец с ожогами провёл в больнице практически 14 лет

Тамерлан поступил в Красноярскую краевую клиническую больницу после 4 класса со страшными ожогами. Об этом пишут в группе больницы социальной сети «ВКонтакте».

Мальчика удалось спасти, но с тех пор он постоянный пациент ожогового отделения. Нужны операции по реконструкции тела, потому что дети растут, а рубцы нет.

Врачи больницы провели Тамерлану уже около 40 операций. Существенную честь своего детства и жизни он провёл в отделении.

Сейчас парню 24 года, он учится в медицинском университете. Трудится в детском отделении нейрохирургии и считает это дело своим долгом.

— Меня тогда не просто спасали, меня растили здесь, в этих стенах, поддерживали, когда не было уже сил жить. Я понял, что хочу быть таким же, как и они, — я буду одним из них, — рассказал Тамерлан.

Фото: © vk.com/kkb1_krsk