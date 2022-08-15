В Красноярске объявлены торги на строительство лестницы в Удачном

В Красноярске «Туристский информационный центр» ищет подрядную организацию для строительства лестницы в Удачном, которая будет начинаться в районе остановки «Живописная» и пройдёт вверх по склону до одной из видовых площадок.

Согласно документам, размещённым на сайте госзакупок, стоимость контракта — более 11,6 млн рублей.

Заявки принимаются до 18 августа.

Выполнить работы необходимо за 60 дней.

Напомним, что жители микрорайона оказались против строительства нового объекта. По словам известного красноярского ресторатора Владимира Владимирова, создана петиция против создания лестницы. Ее подписали уже 403 человека.

Местные жители считают, что после возведения объекта в микрорайоне появятся проблемы с мусором и парковкой. Также им не нравится близкое расположение лестницы рядом с домами.

Фото: © visitsiberia.info