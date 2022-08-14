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В Красноярске закончили работы по реставрации легендарного МиГ-21Ф

Главная Общество
Красноярск
22:20 14 Августа 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, культура, памятник
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В Красноярске специалисты практически закончили работы по реставрации памятника в Советском районе. Сегодня на монументе тестировали подсветку.

Монумент находится в сквере на пересечении Краснодарской и Металлургов. Самолет отремонтировали и подсветили. 

Как пишет на своем telegram-канале Дмитрий Дмитриев, специалисты провели сегодня тестовый пуск подсветки. Также вдоль нечетной стороны на улице Краснодарской появится зона для отдыха, спортплощадки, дорожки для прогулок и многое другое.

В Красноярске закончили работы по реставрации легендарного МиГ-21Ф

Окончательно сдать объект обещают ко Дню Воздушного Флота России.

Напомним, что на реставрацию сквера и монумента городская администрация потратила почти 1,8 млн рублей.

Фото: @Dmitriy_v_dmitriev

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