В Красноярске закончили работы по реставрации легендарного МиГ-21Ф

В Красноярске специалисты практически закончили работы по реставрации памятника в Советском районе. Сегодня на монументе тестировали подсветку.

Монумент находится в сквере на пересечении Краснодарской и Металлургов. Самолет отремонтировали и подсветили.

Как пишет на своем telegram-канале Дмитрий Дмитриев, специалисты провели сегодня тестовый пуск подсветки. Также вдоль нечетной стороны на улице Краснодарской появится зона для отдыха, спортплощадки, дорожки для прогулок и многое другое.

Окончательно сдать объект обещают ко Дню Воздушного Флота России.

Напомним, что на реставрацию сквера и монумента городская администрация потратила почти 1,8 млн рублей.

Фото: @Dmitriy_v_dmitriev