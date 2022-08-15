Жители Красноярска обратили внимание на дорожное полотно у пожарной части

Жители Красноярска обратили внимание на дорожное полотно, ведущее к пожарной части.

В микрорайоне Солнечный горожане просят сделать ремонт на дороге, которая ведёт к пожарной части.

— Очень надеемся, что про дорогу вдоль пожарной части не забудут и на ней сделают хотя бы ямочный ремонт, а то по ней после интенсивных дождей, быстро не проехать, а при вызове пожарных скорость выезда очень важна, — пишут горожане в соцсетях.

Горожане надеются, что на важном участке не только для Солнечного но и для края сделают дорогу, ведь тут спецчасть, которая занимается тушением и краевых пожаров.

Фото: скриншот с видео vk.com/kras_sunny