Предстоящая неделя в Красноярске будет дождливая

Синоптики обещают новую рабочую неделю в Красноярском крае пасмурной и дождливой.



После недельной жары в краевую столицу придет похолодание и дожди. В один из самых холодных дней будет +13 градусов. По прогнозу Гидрометцентра России, 15 августа в Красноярске будет облачно с прояснениями и пойдет дождь. Температура будет на уровне +17 градусов.



Вторник будет тем самым холодным днем, в который термометр покажет всего +13 градусов. Погодные условия обещают облачные и дождливые.

В среду градусник покажет +15 градусов, облачность и небольшой кратковременный дождь также ожидаются в этот день. В четверг и пятницу должно потеплеть до +17 градусов, но погода будет пасмурная и дождливая.



Ночи в эту неделю ожидаются тоже дождливые, а температура составит +8…+10 градусов.

Фото: Александр Жуковец