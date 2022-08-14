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Предстоящая неделя в Красноярске будет дождливая

Главная Общество
Красноярск
17:13 14 Августа 2022
красноярск, погода, дождь, общество
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Синоптики обещают новую рабочую неделю в Красноярском крае пасмурной и дождливой.


После недельной жары в краевую столицу придет похолодание и дожди. В один из самых холодных дней будет +13 градусов. По прогнозу Гидрометцентра России, 15 августа в Красноярске будет облачно с прояснениями и пойдет дождь. Температура будет на уровне +17 градусов.

Вторник будет тем самым холодным днем, в который термометр покажет всего +13 градусов. Погодные условия обещают облачные и дождливые.
В среду градусник покажет +15 градусов, облачность и небольшой кратковременный дождь также ожидаются в этот день. В четверг и пятницу должно потеплеть до +17 градусов, но погода будет пасмурная и дождливая.

Ночи в эту неделю ожидаются тоже дождливые, а температура составит +8…+10 градусов.

Фото: Александр Жуковец

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