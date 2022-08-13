13 августа
Красноярск
погода +20 °C
60.9
 
€ 62.54
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске была замечена собака-робот

Главная Общество
Красноярск
17:30 13 Августа 2022
общество, красноярск, робот, животные, технологии
версия для печати Ico_print

Люди проживающие в Красноярске заметили на центральных улицах города мужчину, который прогуливался с бионической собакой. 

Пёс-робот был снят на камеру смартфона журналисткой Ксенией Снопковой и опубликован в telegram-канале «Бал дебютанток».

Пользователи пишут, что это самая необычная на сегодняшний день в Красноярске собака.

- Всего лет 25 назад в Красноярске так же глазели на людей с мобильными телефонами. Что будет еще через 25?, - пишет «Бал дебютанток».

Фото: скриншот с видеозаписи Ксении Снопковой 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае приступили монтажу мини-теплиц для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой

В Красноярском крае приступили монтажу мини-теплиц для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой

13 Августа 2022 г.
С начала года посадили 13,5 млн сеянцев хвойных деревьев
Новости Красноярска: Красноярцы отметили День физкультурника

Красноярцы отметили День физкультурника

13 Августа 2022 г.
В соревнованиях участвовали и работники отрасли, и любители, в том числе семьи с детьми
Новости Красноярска: В Красноярске вновь открываются внебольничные пункты вакцинации

В Красноярске вновь открываются внебольничные пункты вакцинации

13 Августа 2022 г.
Также продолжает деятельность и мобильный автокомплекс
Новости Красноярска: В Красноярске образовалась пробка на дороге в Дивногорск

В Красноярске образовалась пробка на дороге в Дивногорск

13 Августа 2022 г.
На парковке перед парком флоры и фауны уже совсем не осталось места
Новости Красноярска: В Красноярске запустили речные фонтаны на Енисее благодаря теплой погоде

В Красноярске запустили речные фонтаны на Енисее благодаря теплой погоде

13 Августа 2022 г.
Красноярцы могут полюбоваться речным фонтаном красноярского водоканала
Новости Красноярска: Жителям Канского района грозит до 5 лет тюрьмы за кражу лошади

Жителям Канского района грозит до 5 лет тюрьмы за кражу лошади

12 Августа 2022 г.
Они забили животное и продали ИП для изготовления колбасы
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в ДТП погиб мотоциклист

В Красноярске в ДТП погиб мотоциклист

8 Августа 2022 г.
В ДТП виноват водитель автомобиля, не пропустивший мотоцикл
Новости Красноярска: В Красноярске в части Железнодорожного района вечером включат горячую воду

В Красноярске в части Железнодорожного района вечером включат горячую воду

10 Августа 2022 г.
Повреждения на тепломагистрали в Николаевке устранены
Новости Красноярска: В Красноярске возле автовокзала автобус сбил женщину

В Красноярске возле автовокзала автобус сбил женщину

9 Августа 2022 г.
Пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru