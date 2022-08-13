В Красноярске была замечена собака-робот

Люди проживающие в Красноярске заметили на центральных улицах города мужчину, который прогуливался с бионической собакой.
Пёс-робот был снят на камеру смартфона журналисткой Ксенией Снопковой и опубликован в telegram-канале «Бал дебютанток».
Пользователи пишут, что это самая необычная на сегодняшний день в Красноярске собака.
- Всего лет 25 назад в Красноярске так же глазели на людей с мобильными телефонами. Что будет еще через 25?, - пишет «Бал дебютанток».
Фото: скриншот с видеозаписи Ксении Снопковой