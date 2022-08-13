В Красноярском крае приступили монтажу мини-теплиц для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой

В 2022 году в крае планируют построить теплицы на территории Дзержинского и Богучанского лесничеств. Также подобные конструкции появятся в Минусинском и Енисейском лесничествах.

По мнению экспертов, сеянцы с ЗКС имеют 100 % приживаемость. Такие мини-комплексы в Красноярском крае оборудуют впервые. Для их строительства по поручению Губернатора Красноярского края Александра Усса выделено 15 с половиной миллионов рублей из краевого бюджета. Часть денег лесничества дали самостоятельно.

В следующем году в крае планируют построить еще две мини-теплицы для выращивания сеянцев в Иланском и Емельяновском лесничестве. Добавим, в краевых лесах с начала года посадили 13,5 млн сеянцев хвойных деревьев с закрытыми и открытыми корнями.

Отметим, что лесовосстановление в регионе проводят в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» и нацпроекта «Экология». Красноярский край входит в топ-3 по стране среди воспроизводства леса. Восстановление лесного фонда определено в регионе, как приоритетное направление губернатором края Александром Уссом. Теплицы для краевых лесничества изготовили по заказу предприятием ООО «Русмет-Красноярск» в Дивногорске.

Фото: @министерство лесного хозяйства Красноярского края