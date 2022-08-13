Красноярцы отметили День физкультурника

Волейбол и футбол, шахматы и шашки, настольный теннис и поднятие гирь — красноярцы вместе с жителями страны отметили День физкультурника. Центром торжества стал о. Отдыха. В этом году праздник был посвящён семейным ценностям.

На сцене состоялось торжественное открытие праздника. Особое внимание уделили спортивным династиям, посвятившим жизнь спорту и воспитанию юных спортсменов.

В соревнованиях участвовали и работники отрасли, и любители, в том числе семьи с детьми.

Для семей на площадке за Информационным центром прошли семейные эстафеты «Семья на старте». Участие принимали команды из трёх человек (родители и ребёнок от 7 до 12 лет). Команды преодолевали полосу препятствий и собирали контрольные точки на спортивном ориентировании.

Также семьи с детьми от 4 лет смогли поучаствовать в дартсе, напольном кёрлинге, мультиспорте, шашках и шахматах.

А на спортивных площадках острова прошли соревнования для всех желающих по мини-футболу, волейболу, миниволею (японскому волейболу), гиревому спорту, настольному теннису, регболу, богатырскому хоккею.

В общем, скучать не пришлось никому, все участники получили от праздника заряд бодрости и массу ярких, незабываемых впечатлений.

— Тематика Дня физкультурника в этом году - именно семейного праздника. Мы сделали акцент на семьи, семейные старты с разновозрастными группами. Считаю, очень важно, чтобы личным примером для детей стали именно родители. Важно прививать любовь к физической культуре, спорту с детства, - сказал Валерий Черноусов, руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска. - Пользуясь случаем, хочу поздравить всех красноярцев с Днём физкультурника. Приобщайтесь, занимайтесь любыми видами спорта, которые вам по душе!

Фото: © kraysport.ru