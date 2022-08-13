13 августа
Красноярск
погода +25 °C
60.9
 
€ 62.54
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцы отметили День физкультурника

Главная Общество
Красноярск
15:29 13 Августа 2022
общество, красноярск, спорт, праздник, соревнования
версия для печати Ico_print

Волейбол и футбол, шахматы и шашки, настольный теннис и поднятие гирь — красноярцы вместе с жителями страны отметили День физкультурника. Центром торжества стал о. Отдыха. В этом году праздник был посвящён семейным ценностям.

На сцене состоялось торжественное открытие праздника. Особое внимание уделили спортивным династиям, посвятившим жизнь спорту и воспитанию юных спортсменов.

В соревнованиях участвовали и работники отрасли, и любители, в том числе семьи с детьми.

Для семей на площадке за Информационным центром прошли семейные эстафеты «Семья на старте». Участие принимали команды из трёх человек (родители и ребёнок от 7 до 12 лет). Команды преодолевали полосу препятствий и собирали контрольные точки на спортивном ориентировании.

Также семьи с детьми от 4 лет смогли поучаствовать в дартсе, напольном кёрлинге, мультиспорте, шашках и шахматах.

А на спортивных площадках острова прошли соревнования для всех желающих по мини-футболу, волейболу, миниволею (японскому волейболу), гиревому спорту, настольному теннису, регболу, богатырскому хоккею.

В общем, скучать не пришлось никому, все участники получили от праздника заряд бодрости и массу ярких, незабываемых впечатлений.

Тематика Дня физкультурника в этом году - именно семейного праздника. Мы сделали акцент на семьи, семейные старты с разновозрастными группами. Считаю, очень важно, чтобы личным примером для детей стали именно родители. Важно прививать любовь к физической культуре, спорту с детства, - сказал Валерий Черноусов, руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска. - Пользуясь случаем, хочу поздравить всех красноярцев с Днём физкультурника. Приобщайтесь, занимайтесь любыми видами спорта, которые вам по душе!

Фото: © kraysport.ru 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске вновь открываются внебольничные пункты вакцинации

В Красноярске вновь открываются внебольничные пункты вакцинации

13 Августа 2022 г.
Также продолжает деятельность и мобильный автокомплекс
Новости Красноярска: В Красноярске образовалась пробка на дороге в Дивногорск

В Красноярске образовалась пробка на дороге в Дивногорск

13 Августа 2022 г.
На парковке перед парком флоры и фауны уже совсем не осталось места
Новости Красноярска: В Красноярске запустили речные фонтаны на Енисее благодаря теплой погоде

В Красноярске запустили речные фонтаны на Енисее благодаря теплой погоде

13 Августа 2022 г.
Красноярцы могут полюбоваться речным фонтаном красноярского водоканала
Новости Красноярска: Жителям Канского района грозит до 5 лет тюрьмы за кражу лошади

Жителям Канского района грозит до 5 лет тюрьмы за кражу лошади

12 Августа 2022 г.
Они забили животное и продали ИП для изготовления колбасы
Новости Красноярска: Водитель экскаватора в Иркутской области отрубил руку спящей женщине

Водитель экскаватора в Иркутской области отрубил руку спящей женщине

12 Августа 2022 г.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: В Красноярске будут судить экс-сотрудника ОГИБДД по обвинению во взяточничестве

В Красноярске будут судить экс-сотрудника ОГИБДД по обвинению во взяточничестве

12 Августа 2022 г.
Ему грозит лишение свободы до 3-х лет
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в части Железнодорожного района вечером включат горячую воду

В Красноярске в части Железнодорожного района вечером включат горячую воду

10 Августа 2022 г.
Повреждения на тепломагистрали в Николаевке устранены
Новости Красноярска: В Красноярске трое парней забросали камнями 24-летнюю девушку на Виноградовском мосту

В Красноярске трое парней забросали камнями 24-летнюю девушку на Виноградовском мосту

10 Августа 2022 г.
Полиция проводит проверку
Новости Красноярска: В Красноярске появится крупнейший за Уралом открытый скейт-парк

В Красноярске появится крупнейший за Уралом открытый скейт-парк

9 Августа 2022 г.
Площадь его составит 1 200 кв. м
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru