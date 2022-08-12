Более 600 человек поддержали благотворительный забег «Достигая цели!» в Красноярске

Организаторами спортивного мероприятия, которое состоялось в Татышев-парке Красноярска в рамках празднования Дня железнодорожника, стали Красноярская магистраль и благотворительный фонд «Счастливые дети».

В результате собрано 496 тыс. рублей: это стартовые взносы зарегистрированных бегунов и добровольные пожертвования тех, кто не смог принять участие в забеге, но хотел помочь.

Средства поступили в благотворительный фонд «Счастливые дети».

Они будут направлены на организацию ухода в больницах за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Красноярская железная дорога благодарит всех, кто поддержал забег и отметил День железнодорожника добрыми делами.

Отметим, что празднование Дня железнодорожника на стальных магистралях России проходит в формате благотворительного забега и семейно-спортивного праздника с 2016 года.

Средства, собранные в качестве регистрационных взносов и пожертвований, направляются в благотворительные фонды на помощь тяжелобольным детям.

По материалам КрасЖД

Фото КрасЖД