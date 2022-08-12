Красноярские пианисты стали призёрами конкурса «Молодые дарования» России

Юные пианисты стали призёрами конкурса «Молодые дарования» России, пишут в официальной группе администрации города Красноярска социальной сети «ВКонтакте».

Так, Алиса Кадушкина, выпускница красноярской музыкальной школы № 2 заняла 2 место, а Николай Козырев, учащийся детской музыкальной школы № 1 — 3-е.

Участие в российском конкурсе принимали 700 учеников детских школ и студентов училищ искусств из 77 регионов России.

Всего же заявки на участие подали почти 1 000 человек.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf