В Красноярском крае за незаконное увольнение работника компания заплатила 260 тыс. рублей

В Северо-Енисейском районе судебные приставы за незаконное увольнение работника взыскали с управляющей компании боле 260 тысяч рублей.

52-летний житель Северо-Енисейска работал станочником деревообрабатывающих станков 5 разряда. Руководство возложило на него обязанности, которые не предусмотрены его должностной инструкцией. Это привлекло мужчину к дисциплинарной ответственности за их невыполнение. Затем работодатель посчитал, что сотрудник в какой-то день не пришёл на работу без уважительной причины.

В итоге мужчину уволили, но он обратился в суд, который вынес решение восстановить его в должности, компенсировать невыплаченную заработную плату за 4 месяца, моральный вред и судебные расходы. Общая сумма — 260 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев