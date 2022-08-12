Водитель экскаватора в Иркутской области отрубил руку спящей женщине

В Иркутской области сотрудники следственного комитета начали проверку происшествия, в котором спящей женщине экскаватором отрезали кисть.

По данным следствия во время подкопа опоры линии электропередачи водитель экскаватора не заметил спящую в траве женщину и ковшом машины ампутировал ей кисть. Женщину сразу же госпитализировали, и врачи провели операцию.

Сотрудники следственного комитета начали проверку случившего по признакам поступления, предусмотренного статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов