12 августа
Красноярск
погода +26 °C
60.9
 
€ 62.54
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Водитель экскаватора в Иркутской области отрубил руку спящей женщине

Главная Общество
Красноярск
18:15 12 Августа 2022
происшествия, полиция, врачи
версия для печати Ico_print

В Иркутской области сотрудники следственного комитета начали проверку происшествия, в котором спящей женщине экскаватором отрезали кисть.

По данным следствия во время подкопа опоры линии электропередачи водитель экскаватора не заметил спящую в траве женщину и ковшом машины ампутировал ей кисть. Женщину сразу же госпитализировали, и врачи провели операцию.

Сотрудники следственного комитета начали проверку случившего по признакам поступления, предусмотренного статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Фото:  © РИА Новости / Максим Блинов

 

 

 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жителям Канского района грозит до 5 лет тюрьмы за кражу лошади

Жителям Канского района грозит до 5 лет тюрьмы за кражу лошади

12 Августа 2022 г.
Они забили животное и продали ИП для изготовления колбасы
Новости Красноярска: В Красноярске будут судить экс-сотрудника ОГИБДД по обвинению во взяточничестве

В Красноярске будут судить экс-сотрудника ОГИБДД по обвинению во взяточничестве

12 Августа 2022 г.
Ему грозит лишение свободы до 3-х лет
Новости Красноярска: 16-летний мотоциклист без прав сбил ребенка в Енисейском районе

16-летний мотоциклист без прав сбил ребенка в Енисейском районе

12 Августа 2022 г.
Ребенок катался на самокате
Новости Красноярска: Парк краевой Лесной охраны пополнился новой спецтехникой

Парк краевой Лесной охраны пополнился новой спецтехникой

12 Августа 2022 г.
С начала года в регион поступило 22 единицы техники
Новости Красноярска: В Красноярске День физкультурника отпразднуют 13 августа

В Красноярске День физкультурника отпразднуют 13 августа

12 Августа 2022 г.
В крае также отметят этот праздник
Новости Красноярска: 38-летнего красноярца будут судить за кражу денег с банковской карты

38-летнего красноярца будут судить за кражу денег с банковской карты

12 Августа 2022 г.
Его обвиняют в краже около 4,3 тысяч рублей
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в ДТП погиб мотоциклист

В Красноярске в ДТП погиб мотоциклист

8 Августа 2022 г.
В ДТП виноват водитель автомобиля, не пропустивший мотоцикл
Новости Красноярска: В Красноярске на Столбах с высоты сорвалась 50-летняя женщина

В Красноярске на Столбах с высоты сорвалась 50-летняя женщина

10 Августа 2022 г.
Спасатели эвакуировали пострадавшую и передали службе «03»
Новости Красноярска: В Красноярске в части Железнодорожного района вечером включат горячую воду

В Красноярске в части Железнодорожного района вечером включат горячую воду

10 Августа 2022 г.
Повреждения на тепломагистрали в Николаевке устранены
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru