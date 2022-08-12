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Туристы из Красноярска встретили медведя в «Ергаках»

Главная Общество
Красноярск
15:15 12 Августа 2022
в красноярском крае, парк, медведь, животные
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Анна Закутенкова из Красноярка в своих социальных сетях рассказала о том, как она повстречала медведя в природном парке «Ергаки». Красноярка вместе с другом шла вниз по перевалу Тайгиш и в какой-то момент встретили хищника. Косолапый поднимался наверх по скале. 

Анна отмечает, что медведи двигаются также тихо, как кошки. Встретив медведя, красноярка сразу обо всем забыла, однако ее друг достал «гуделку». 
На расстоянии в 10-15 метрах медведь заметил туристов, однако вида не подал, развернулся и побрел в другую сторону. 

После встречи с медведем жительница Красноярска отмечает, что медведи не ищут конфликтных ситуаций. Они нападут только в случае, когда у не будет другого выбора или если от них начать убегать. 

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

 

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