В Красноярске завершают реконструкцию школы № 36

В школе № 36 заканчиваются последние отделочные работы, завершается устройство подвесного потолка. Идёт благоустройство территории. Строительно-монтажные работы завершат до конца августа, сообщает пресс-служба администрации города Красноярска. Совсем скоро в школу начнут завозить мебель.

Отметим, что аварийное здание школы № 36, построенное в 1936 году, пришлось практически полностью разобрать и отстроить заново. Внешний облик будет максимально приближён к историческому. Там заменили аварийные стены и перекрытия, сети тепло-, водо- и электроснабжения, фасад утеплили и оштукатурили, смонтировали систему пожарной безопасности.

Кроме этого, теперь на пришкольной территории есть не только футбольное поле и беговая дорожка для занятий физической культурой, но и пристроенный спортзал с тренерской комнатой, душевой и туалетом.

Так как школе ещё необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора и заключение Пожнадзора, планируется, что ребята смогут вернуться туда до конца года.