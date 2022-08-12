Сибирский Сбербанк профинансировал строительство недвижимости на 34 млрд рублей

Отделения Сибирского Сбербанка за семь месяцев 2022-го года заключили с застройщиками сделок на финансирование строительства жилой недвижимости на общую сумму более 34 млрд рублей.

Лидером среди регионов является Новосибирск, где сумма договоров составила 11,5 млрд рублей. Средний чек по этим договорам составил около 370 млн рублей. На втором месте Красноярск, где сумма договоров превысила 9,9 млрд рублей с наибольшим средним чеком среди всех регионов – 500 млн рублей.

Сбер занимает лидирующие позиции на рынке финансирования жилой недвижимости, действующая продуктовая линейка позволяет закрыть потребности девелопера на каждом этапе жизни проекта – от покупки земельного участка до кредитования после ввода объекта в эксплуатацию. Клиентами Сибирского банка на сегодняшний день являются 153 застройщика, использующих эскроу-счета. Продолжается строительство четырехсот домов – после их сдачи сибирякам будут доступны более трех миллионов квадратных метров жилья. Существенные доли всех открытых в России эскроу-счетов приходится на Сбербанк, такая же ситуация характерна и для сибирских регионов

Дмитрий Солнцев, Председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«В преддверии Дня строителя хочу поздравить всех наших партнеров в этой отрасли с профессиональным праздником и хочу подчеркнуть наше продуктивное сотрудничество. Мы активно помогаем девелоперам реализовывать строительство жилых объектов с использованием финансовых продуктов и инструментов нашей экосистемы».

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк