Перевозки контейнеров на Красноярской железной дороге в январе-июле выросли на 6,6 %

За семь месяцев 2022 года в границах Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 139,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении отправлено 40,4 тыс. ДФЭ (+36,7 %), в экспортном – 99,1 тыс. ДФЭ (-2,1 %).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе–июле составило 110 тыс. ДФЭ (перевезено 1 млн 850 тонн грузов). При этом рост отмечен по следующим номенклатурам:

цветные металлы – 10,9 тыс. ДФЭ (+6,1 %);

остальные и сборные грузы – 8,2 тыс. (+17,7 %);

химикаты и сода – 7,3 тыс. (+6,5 %);

лом черных металлов – 2,1 тыс. (+8 %);

строительные грузы – 593 ДФЭ (+0,2 %);

зерно – 397 ДФЭ (+28,1 %).

По материалам КрасЖД

Фото: КрасЖД