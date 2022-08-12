Красноярск — лидер в России по количеству алюминиевых мостов

В Красноярске в сентябре появится новый пешеходный мост из алюминия через ул. Калинина к новой школе в мкр. Бугач. Два его пролёта установили всего за одну ночь. Это будет уже шестой алюминиевый мост в Красноярске. Отметим, что наш город лидирует в России по количеству таких мостов.

Алюминиевые решения позволяют сделать инфраструктуру функциональной, экологичной, безопасной и эстетичной. Преимущества алюминиевых мостов очевидны — низкий удельный вес, что позволяет существенно экономить на фундаментах и опорах, большой срок службы алюминиевых пролётных строений. Другой существенный плюс — быстрая скорость монтажа. Ведь на возведение мостов из других материалов уходит больше времени, дороги приходится перекрывать на несколько месяцев, а район, где идёт строительство, обычно тонет в пробках.

Итак, какие же ещё пять мостов в Красноярске алюминиевые? Конечно же это мост у арены «Кристалл», открывшийся в октябре 2018 года, мост у арены «Север», который также возводился к «Универсиаде-2019». Это сооружение показало, что запас прочности алюминиевых конструкций позволяет строить пролётные строения большой длины. Наверное, самое необычное, это то, что два из трёх пролетов возвели за ночь.

Переход над Николаевским проспектом. Мост должен был обеспечить переход пешеходов через автостраду и в то же время не сделать её менее оживлённой. Тут свойства алюминия пришлись как нельзя кстати. В результате и мост на месте и ни одной опоры на проезжей части.

Мост «Арфа» соединяет пр. Мира и ул. Карла Маркса в районе краевой филармонии. Его сделали вантовым, он не серебристый, как алюминий, а тёмный. Это связано с тем, что на метал нанесено покрытие, защищающее конструкцию от неблагоприятного воздействия атмосферы. Гарантия на «Арфу» — 50 лет.

И, наконец, мост «Семейный» через р. Качу (в районе дома на пер. Речном, 3). Он стоит на двух опорах и выдерживает нагрузку до 400 килограммов на каждый квадратный метр.

Это ещё не всё. В начале 2023 года начнётся монтаж виадука над ж/д путями между улицами Семафорная и Транзитная.

Стоит отметить, что алюминиевые мосты в Красноярске появляются благодаря компании РУСАЛ и Красноярскому алюминиевому заводу.

Все необходимые технологические операции: приготовление сплава, литьё, прессование, фрезерные и сварочные работы, финишная обработка — выполнены на КраМЗе. Сам металл в жидком виде поставляет расположенный на одной промышленной площадке с КраМЗом Красноярский алюминиевый завод. О важности развития переработки алюминия на внутреннем рынке ещё более 10 лет назад начал говорить основатель компании «РУСАЛ» Олег Дерипаска.

Евгений Васильев, руководитель направления транспортной инфраструктуры Алюминиевой Ассоциации, рассказал, что 11 пешеходных мостов с конструкциями из алюминиевых сплавов установлено в России с 2017 года, из них 5 в Красноярске.

— Алюминий выбирают в качестве материала для строительства пешеходных мостов в Красноярске из-за низкого веса, прочности, стойкости к коррозии. Также сюда стоит отнести простоту монтажа алюминиевых конструкций. Опыт показал, что установить два пролёта можно за одну ночь. И, конечно, упрощается логистика, ведь металл Красноярский алюминиевый завод поставляет в жидком виде на расположенный рядом Красноярский металлургический завод, где выполняют дальнейшие технологические операции. Благодаря этим факторам Красноярск — лидер в стране по количеству установленных мостов с алюминиевыми конструкциями.

Фото: © Алюминиевая Ассоциация