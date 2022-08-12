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Жителям Канского района грозит до 5 лет тюрьмы за кражу лошади

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Красноярск
20:30 12 Августа 2022
происшествия, в красноярском крае, кража, общество, мвд
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В п. Дорожный двое 19-летних молодых людей украли с животноводческой фермы лошадь.

В дежурную часть обратился представитель организации, занимающейся разведением скота и производством молока. Полицейские выяснили, что злоумышленники ночью зашли на территорию предприятия и похитили 10-летнюю лошадь. Ущерб хозяйству — свыше 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Оперативники в лесу вблизи посёлка обнаружили место забоя животного и фрагмент воздухозаборника отечественной машины. Полицейские смогли установить транспортное средство, на котором была вывезена разделанная туша. Подозреваемыми оказались двое 19-летних молодых людей, проживающих в соседнем селе. Мясо лошади они продали предпринимателю на изготовление колбасы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы.

Фото: © 24.мвд.рф

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