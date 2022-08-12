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16-летний мотоциклист без прав сбил ребенка в Енисейском районе

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Красноярск
17:45 12 Августа 2022
дтп, авария, подросток, ребенок, пострадавшие, мвд, в красноярском крае, гибдд
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В Красноярском крае во вторник, девятого августа, в Енисейском районе в поселке Подтесово 11-летний мальчик на самокате был сбит мотоциклом. В ГУ МВД России по краю сообщили, что несовершеннолетний катался рядом с домом. В это время на улице Северная в сторону Рабоче-Крестьянского переулка ехал 16-летний подросток на мотоцикле MEIDUO.

11-летний ребенок, который двигался по правой стороне проезжей части решил пересечь долгу, однако не убедился в безопасности своего маневра. В результате мотоциклист сбил мальчика, который получил травмы различной степени тяжести.

Также стало известно, что мотоциклист купил транспортное средство этим летом и не успел зарегистрировать его в ГИБДД. Кроме того, у него нет водительских прав и он даже не учился в автошколе.

В связи со случившимся в отношении 16-летнего составили несколько административных материалов. В отношении матери пострадавшего мальчика составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

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