В Красноярске родителей ушедшей из дома 7-летней девочки привлекли к ответственности

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности несовершеннолетней девочки, которая ушла из дома. Отметим, что в пятницу в утреннее время, 12 августа, в полицию была доставлена 7-летняя девочка из мкрн. «Покровский». Ребенка нашли на детской площадке прохожие.

На вопросы о том, как ее зовут и где она живет, девочка не отвечала. Когда 7-летняя красноярка находилась в отделе полиции, в дежурную часть поступило сообщение от родителей, которые потеряли свою дочь.

Впоследствии было установлено, что несовершеннолетняя пролезла через дыру в заборе частного дома и отправилась на прогулку. В результате в связи с произошедшим в отношении родителей девочки составили административные протоколы.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости