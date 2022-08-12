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В Красноярском крае будет расширена программа строительства жилья для бюджетников и детей-сирот

Главная Общество
Красноярск
13:50 12 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, губернатор, строительство, дома
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Власти Красноярского края приняли решение о необходимости расширения программы строительства жилых домов для сотрудников бюджетной сферы и детей-сирот уже в 2023 году.

Как пояснил глава региона Александр Усс, в текущем году в Красноярском крае стартуют масштабные работы по возведению многоквартирных домов для бюджетников и детей-сирот. По словам губернатора, данная программа станет для региона беспрецедентной. Согласно планам, до 2024 года планируется возведение 12 подобных домов.

В настоящее время проходит первый этап строительства дома в Ужуре, который состоит из двух корпусов, в каждом из которых будет 30 квартир. Кроме того, подготовительные мероприятия проводятся в Большой Мурте, Ужурском и Нижнеингашском районах, Канске. Новые дома будут благоустроенными и качественными.

Александр Усс заявил, что уже в следующем году планируется расширение географии таких строек. Возведение новых домов для сотрудников бюджетной сферы и детей-сирот является частью губернаторской программы «Новый дом». За ближайшие три года в регионе планируют возвести 12 домов в двенадцати муниципальных образованиях Красноярского края.

Добавим, что благодаря Александру Уссу в регионе стартовала реализация социальных программ  - «Новый автобус», «Забота и защита», а также «Чистый край».

Фото: © Никита Алексеев

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