В Красноярске будут судить экс-сотрудника ОГИБДД по обвинению во взяточничестве

В Красноярске под суд отправится экс-сотрудник ОГИБДД по обвинению в получении взятки. Следователи полагают, что с июня по ноябрь прошлого года злоумышленником были получены взятки от индивидуального предпринимателя, который занимается перевозкой горюче-смазочных грузов, пишет краевая прокуратура.

Деньги обвиняемый получал за беспрепятственную и продление свидетельств о допуске принадлежащих бизнесмену автомобилей к перевозке дизельного топлива. Экс-сотрудник ОГИБДД отдавал распоряжения своим подчиненным вне очереди формально осматривать автомобили предпринимателя и оформлять требуемые документы.

Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере от 10-кратной до 20-кратной суммы взятки или без такового.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости