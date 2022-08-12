411 жителей Красноярского края заболели COVID-19 за последние сутки

В Красноярском крае по состоянию на 12 августа за минувшие 24 часа было выявлено 411 случаев заражения COVID-19. Как заявили в региональном Управлении Роспотребнадзора, 156 из общего числа инфицированных были выявлены в Красноярске.

Отметим, что еще сутками ранее в крае было зафиксировано 304 случая заражения ковидом, в том числе 136 из них в краевом центре.

Специалисты рекомендуют оставаться дома, если вы заболели, а также не заниматься самолечением. Лучше всего вызвать врача. Также следует регулярно проветривать помещения, мыть руки и в людных местах надевать маску. Однако уберечь от тяжелого течения заболевания поможет только вакцинация.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости