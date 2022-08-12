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В Красноярске День физкультурника отпразднуют 13 августа

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Красноярск
16:45 12 Августа 2022
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В Красноярске в эту субботу, 13 августа, состоится празднования Дня физкультурника. Темой праздника этого года будут семейные ценности. Так, уже в 10:00 на площадке за Информационным центром на острове Татышев начнутся семейные эстафеты «Семья на старте». Участвовать смогут команды из 3-х человек, в составе которых родители и ребенок в возрасте от 7 до 12 лет.

Участникам придется преодолеть полосу препятствий, велоэстафету и собрать контрольные точки на спортивном ориентировании. Также для семей с детьми от 4-х лет устроят соревнования по шахматам и шашкам, дартсу, напольному керлингу и мультиспорту. За призовое место каждая семья получи сертификаты от двух до 15 000 рублей.

Кроме того, на спортплощадках Татышева состоятся состязания по волейболу, мини-футболу, гиревому спорту, богатырскому хоккею, миниволею, настольному теннису и регболу. Также пройдет турнир по баскетболу. Добавим, что в 11 часов состоится торжественное открытие праздника. Спустя 20 минут для участников проведут зарядку. В 14:10 – подведение итогов и награждение.

Фото: © Минспорта Красноярского края

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