Парк краевой Лесной охраны пополнился новой спецтехникой

Инспекторов краевой Лесной охраны получили 12 высокопроходимых УАЗов и вездеход «Егерь». Машины предназначены для проезда по бездорожью. Они будут использоваться при патрулировании лесов, при проведении расследований о причинах возникновения леса.

— Технические характеристики «Егеря» позволяют преодолевать песчаные, снежные, заболоченные, водные преграды. Машина фактически может спокойно плавать по воде любой глубины. Её вместимость — 7 человек, включая водителя, — рассказал Игорь Баранов, руководитель Лесной охраны.

Технические характеристики УАЗа Комби обеспечивают высокие ходовые качества, манёвренность и проходимость по бездорожью.

— Впервые за долгое время мы получили такую крупную партию техники для Лесной охраны. До конца года планируется пополнить автопарк еще 11 единицами. Мы ожидаем новую партию снегоболотоходов «Фантом», автомобиль ГАЗ, ещё один УАЗа Комби и четыре снегохода. В ближайшее время спецтехника уйдёт в южные, центральные и северные группы районов, — отметил Алексей Панов, министр лесного хозяйства Красноярского края.

Отметим, что с начала года в регион поступило 22 единицы техники.

Кроме того, за последние годы удалось увеличить штат Лесной охраны на 100 инспекторов, укрепить материально-техническую базу, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края.