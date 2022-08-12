В Красноярске начали устанавливать дренажную систему в районе дома №24 на 2-й Огородной

В Красноярске подрядчик приступил к установке дренажной системы в районе дома №24 на улице 2-я Огородная. Отметим, что специалисты уже осуществили подготовительные работы, доставили необходимые материалы для земляных работ.

Ранее ситуацию в доме №24 на улице 2-я Огородная признали угрозой возникновения ЧС локального характера. Монтаж дренажной системой будет проведен за счет городского резервного фонда. Стоимость работ – свыше 10 млн рублей. Установку системы планируют закончить в этом сезоне.

Для отвода подповерхностных вод в землю вдавят несколько полых труб с отверстиями в стенках. Диаметр каждой трубы 1 метр 30 сантиметров. Вода будет собираться емкости, после чего откачиваться.

Фото: © Администрация г. Красноярск