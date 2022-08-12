В Боготоле более 180 жителей получили выплаты для покупки новых квартир

В Боготоле 182 жителя аварийных домов получили выплаты для покупки нового жилья. Переселение проходит по программе в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Всего в городе расселили более 4 500 м² аварийного жилья.

— Мы в Боготоле с рождения живём, нам нравится, к тому же у нас ещё и школу новую строят, и спортивный комплекс. Только квартира была в старом доме, который невозможно даже было отремонтировать. Хорошо, что существует такая программа, —рассказала Ольга Карепанова, мать двоих детей.

До 2025 года там расселят ещё более 1 000 человек. Для этого в городе строятся два многоквартирных дома.

Напомним, в этом году 4 676 человек расселят с 77 тыс кв. метров аварийного жилья.

Порядка 700 человек переедут в шесть новых домов в Уяре, Ачинске, Дивногорске, Боготоле, посёлках Шушенское и Рассвет.

Более 4 000 гражданам предоставят жильё на вторичном жилищном рынке либо выплаты возмещения.

На выполнение программы в этом году потратят 6,6 млрд рублей из средств Фонда содействия и реформирования ЖКХ, краевого и местного бюджетов.

Также строят жильё в Красноярске, Боготоле, Лесосибирске, Бирилюсском районе. Строительство завершат в 2023 году.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын