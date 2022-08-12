176 жителей Красноярского края пострадали от укусов клещей за минувшую неделю

В Красноярском крае медики по-прежнему фиксируют случаи присасывания клещей. За последние семь дней за помощью врачей обратились 176 жителей края.

Отметим, что из общего числа пострадавших 22 являются несовершеннолетними. Всего с начала сезона в Красноярском крае пострадали 11 987 жителей региона. Также стало известно, что за прошедшую неделю было зарегистрировано 7 больных клещевым боррелиозом, а также один человек с клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ). Еще 10 пациентов зарегистрированы в качестве подозрительных на наличие КВЭ.

Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости