Красноярские десантники-пожарные помогут тушить лесные пожары на Ямале

Группу десантников-пожарных краевого Лесопожарного центра из 30 человек, которые боролись с огнём в Якутии, перебросили в Ямало-Ненецкий автономный округ вместе с сотрудниками ФБУ «Авиалесоохрана». Они уже прибыли в аэропорт Салехарда.

На территории Ямала стремительно увеличивается площадь лесных пожаров, в двух районах введён режим ЧС в лесах, поэтому власти оперативно наращивают лесопожарную группировку, в том числе запрашивают помощь других регионов. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства Красноярского края.

Отметим, что по поручению губернатора Александра Усса лесные пожарные также участвуют в ликвидации возгораний в Ханты-Мансийском автономном округе. Борьбу с огнём в лесах Югры ведут 50 парашютистов и десантников-пожарных из Тасеевского, Долгомостовского, Красноярского, Саянского и Манского авиаотделений ЛПЦ.

Напомним, в районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

На севере региона действуют ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор, разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.