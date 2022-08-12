В Свердловском районе Красноярска отремонтируют ещё три междворовых проезда

Из-за экономии денег в Свердловском районе дополнительно отремонтируют три междворовых проезда:

ул. Кольцевая, 10а;

ул. Кольцевая, 6 - пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 165г;

ул. А. Матросова, 12 б.

Подрядная организация заменит бортовой камень, уложит асфальтобетонное покрытие и отремонтируют тротуар, пишут на сайте администрации города Красноярска.

Срок гарантии на выполняемые работы — 3 года.

— Один из критериев при выборе объектов для ремонта — обеспечение пешеходной доступности к социально значимым объектам, — рассказал Алексей Дягилев, руководитель администрации Свердловского района.

Узнать информацию о том, как попасть в программу по ремонту междворовых проездов, можно по телефону: 261-42-15.