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В Свердловском районе Красноярска отремонтируют ещё три междворовых проезда

Главная Общество
Красноярск
14:47 12 Августа 2022
общество, красноярск, ремонт, администрация
Фотография © admkrsk.ru
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Из-за экономии денег в Свердловском районе дополнительно отремонтируют три междворовых проезда:

  • ул. Кольцевая, 10а;
  • ул. Кольцевая, 6 - пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 165г;
  • ул. А. Матросова, 12 б.

Подрядная организация заменит бортовой камень, уложит асфальтобетонное покрытие и отремонтируют тротуар, пишут на сайте администрации города Красноярска.

Срок гарантии на выполняемые работы — 3 года.

— Один из критериев при выборе объектов для ремонта — обеспечение пешеходной доступности к социально значимым объектам, — рассказал Алексей Дягилев, руководитель администрации Свердловского района.

Узнать информацию о том, как попасть в программу по ремонту междворовых проездов, можно по телефону: 261-42-15.

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