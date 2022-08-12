В двух селах Красноярского края впервые появилась мобильная связь

МегаФон впервые запустил в селе Огур и поселке Щетинкина Красноярского края мобильную сеть 4G. До этого в небольших поселениях Балахтинского района не было даже стабильной голосовой связи.

Оба населенных пункта расположены более чем в 200 км от столицы края. В Огуре живет 685 человек, а в поселке Щетинкина – всего 160. Теперь они смогут пользоваться всеми возможностями сети LTE оператора: современными технологиями звонков, в том числе VoLTE, быстрым мобильным интернетом и другими цифровыми сервисами.

Строительство объектов связи шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

Запуск сети на территории сел не только поможет людям всегда быть на связи с близкими, но и значительно упростит решение бытовых и рабочих задач. Например, жителям не нужно будет идти пешком, чтобы передать показания счетчиков – теперь это можно сделать, позвонив по телефону, отправив данные по электронной почте или в мобильном приложении. Ученики Огурской школы в сильные морозы, которые нередки в этих местах, смогут подключаться к урокам дистанционно. Записаться в поликлинику, оформить больничный лист, получить налоговый вычет – все эти и многие другие вопросы сельчане теперь будут решать с помощью смартфона.

Надежная голосовая связь и быстрый интернет важны и местным компаниям. В Огуре работает крупное сельскохозяйственное и животноводческое предприятие – они смогут эффективнее выстраивать рабочие процессы, внедрять цифровые решения. Сельские магазины будут активнее использовать терминалы для безналичной оплаты. Также новый уровень качества сети поможет развитию туристического потенциала этого района – живописные заливы Енисея пользуются популярностью у любителей рыбалки и отдыха на природе.

«Запуск сети в Щетинкине и Огуре – еще один шаг на пути к нашей главной задаче: сделать так, чтобы на цифровой карте края не осталось «белых пятен». Сегодня качественная сотовая связь стала для всех, без преувеличения, жизненной необходимостью, и я уверен, что появление скоростного мобильного интернета даст дополнительный толчок к развитию этих территорий», – отметил Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.

По материалам МенаФон

Фото: МегаФон