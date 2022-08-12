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38-летнего красноярца будут судить за кражу денег с банковской карты

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Красноярск
16:30 12 Августа 2022
мвд, в красноярске, преступление, суд, кража, деньги, полиция
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В Красноярске перед судом предстанет 38-летний житель Кировского района, которого обвиняют в краже денег с банковской карты. В ГУ МВД России по краю сообщили, что в полицию обратился красноярец и рассказал о том, что неизвестному удалось похитить с его карты около 4,3 тыс рублей.

Изначально мужчина подумал, что деньги снимает его супруга, однако через несколько операций он позвонил жене и узнал, что списания делаются кем-то другим. Так, за 24 минуты неизвестный совершил восемь операций.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями был задержан 38-летний мужчина, который объяснил, что нашел банковскую карту рядом с домом и решил воспользоваться. По факту произошедшего на мужчину завели уголовное дело по ст. «Кража». Добавим, что уголовное дело передано в суд. 

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

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