38-летнего красноярца будут судить за кражу денег с банковской карты

В Красноярске перед судом предстанет 38-летний житель Кировского района, которого обвиняют в краже денег с банковской карты. В ГУ МВД России по краю сообщили, что в полицию обратился красноярец и рассказал о том, что неизвестному удалось похитить с его карты около 4,3 тыс рублей.

Изначально мужчина подумал, что деньги снимает его супруга, однако через несколько операций он позвонил жене и узнал, что списания делаются кем-то другим. Так, за 24 минуты неизвестный совершил восемь операций.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями был задержан 38-летний мужчина, который объяснил, что нашел банковскую карту рядом с домом и решил воспользоваться. По факту произошедшего на мужчину завели уголовное дело по ст. «Кража». Добавим, что уголовное дело передано в суд.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости