В Центральном районе Красноярска оформили цветами более 400 объектов

Подведены итоги сезонного оформления окон, фасадов и входных групп цветочными композициями. В Центральном районе цветами оформили свои объекты 446 организаций, что на 10 % больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Самой «цветочной» улицей оказался пр. Мира. Там оформили 121 объект. Большой вклад в работу внесли заведения общепита. Они отделили уличные столики от дороги деревянными конструкциями, украшенными цветочными кашпо. Украсили район и владельцы кофемашин.