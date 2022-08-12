Губернатор Красноярского края рассказал о строительстве метро

Работы по выносу инженерных сетей для строительства метрополитена могут начаться осенью, пишут на сайте правительства Красноярского края. Начало подземных проходок возможно через 3-5 месяцев. Отметим, что проект рассчитан на 4 года, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Губернатор подчеркнул, что надо быть готовыми к неудобствам из-за перекрытий улиц, вскрытием проезжей части.

— Мы стали свидетелями исторического события – подписание контракта на обеспечение полного цикла создания метро в Красноярске. Создание метро для меня является, возможно, главным делом жизни. Мы будем строить метро не вчерашнего и не сегодняшнего, а завтрашнего дня, есть все основания считать, что это будет одно из лучших решений в области метростроительства в стране, – рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс в интервью телеканалу «Енисей».

По словам Александра Усса, вместе с проектом создания метро в жизнь красноярцев вошёл термин РСТК (рельсовый скоростной транспортный комплекс). Он предусматривает совмещение экологичных видов транспорта — трамвая и подземной части метрополитена. Пассажиры смогут проехать через весь город, практически не выходя из вагона. Для реализации проекта разрабатывается концепция замены трамвайного комплекса города, речь идёт об обновлении подвижного состава, модернизации и продлении путей до Солнечного и правобережья.