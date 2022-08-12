В пятницу утром, 12 августа, в Красноярске произошло обрушение балки моста через Качу. Сооружение соединяет центральную часть города с улицей Брянской по Перенсона.

Как рассказали корреспонденту Sibnovosti в департаменте городского хозяйства, мост закрыт на капитальный ремонт и полностью огорожен.



«Там ведутся демонтажные работы. Уже сняты все покрытия, разобраны межпанельные швы. Есть 9 бетонных балок, подлежащих демонтажу. Одна из этих балок из-за ветхого состояния сломалась, после чего рухнула», - заявили в департаменте.

Отметим, что обошлось без пострадавших. Подрядчик уже разбирает завал.

Фото: © Telegram-канал Ильи Зайцева