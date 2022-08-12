В Красноярске парковочные места на Красной Армии сделают платными

В Красноярске парковочные места на улице Красной Армии планируют оборудовать системой для оплаты. Это поможет упорядочить парковку и увеличить пропускную способность улицы.

Как пояснили в мэрии, ул. Красной Армии является одной из наиболее проблемных в Красноярске в плане парковки автотранспорта. Это объясняется большим число административных и офисных зданий, а также точками общепита и магазинами.

Для удобства красноярцев на ул. Красной Армии построят многоуровневую парковку и появятся платные места для стоянки машин. Бесплатными оставят 18 мест для людей с ОВЗ.

Отметим, что места для парковки оборудуют замками и паркоматами. Час парковки будет стоить – 30 рублей. Система платных парковок «Краспаркинг» на Красной Армии заработает после окончания капитального ремонта и благоустройства улицы.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости