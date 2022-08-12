12 августа
Красноярск
погода +24 °C
60.62
 
€ 62.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

25 августа в Красноярске выступит ансамбль Александрова

Главная Общество
Красноярск
12:02 12 Августа 2022
общество, красноярск, концерт, артисты
версия для печати Ico_print

25 августа в 19:00 на площади перед Красноярской краевой филармонией в честь 80-й годовщины героической обороны Диксона выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

Выступят около 130 артистов – танцевальная группа, оркестр и один из лучших мужских хоров мира, сообщает пресс-служба министерства культуры Красноярского края. Участники легендарного коллектива под руководством заслуженного артиста России полковника Геннадия Саченюка исполнят фронтовые и армейские песни. Кроме этого, покажут искромётные танцевальные номера, порадуют зрителей звучанием уникального по своему составу оркестра, в котором сочетаются русские народные, медные и деревянные духовые инструменты.

Вход на мероприятие свободный.

Фото: © министерство культуры Красноярского края

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Перевозки контейнеров на Красноярской железной дороге в январе-июле выросли на 6,6 %

Перевозки контейнеров на Красноярской железной дороге в январе-июле выросли на 6,6 %

12 Августа 2022 г.
Во внутреннем сообщении отправлено 40,4 тыс. ДФЭ (+36,7 %)
Новости Красноярска: Красноярск — лидер в России по количеству алюминиевых мостов

Красноярск — лидер в России по количеству алюминиевых мостов

12 Августа 2022 г.
Алюминиевые мосты появляются благодаря компании РУСАЛ и Красноярскому алюминиевому заводу
Новости Красноярска: В Красноярске начали устанавливать дренажную систему в районе дома №24 на 2-й Огородной

В Красноярске начали устанавливать дренажную систему в районе дома №24 на 2-й Огородной

12 Августа 2022 г.
Ранее ситуацию в доме признали угрозой возникновения ЧС
Новости Красноярска: В Центральном районе Красноярска оформили цветами более 400 объектов

В Центральном районе Красноярска оформили цветами более 400 объектов

12 Августа 2022 г.
Это на 10 % больше, чем в прошлом году
Новости Красноярска: В Красноярском крае будет расширена программа строительства жилья для бюджетников и детей-сирот

В Красноярском крае будет расширена программа строительства жилья для бюджетников и детей-сирот

12 Августа 2022 г.
Программу расширят уже в 2023 году
Новости Красноярска: В Красноярске родителей ушедшей из дома 7-летней девочки привлекли к ответственности

В Красноярске родителей ушедшей из дома 7-летней девочки привлекли к ответственности

12 Августа 2022 г.
Ранее семья в поле зрения ОВД не попадала
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске трое парней забросали камнями 24-летнюю девушку на Виноградовском мосту

В Красноярске трое парней забросали камнями 24-летнюю девушку на Виноградовском мосту

10 Августа 2022 г.
Полиция проводит проверку
Новости Красноярска: В Красноярске в ДТП погиб мотоциклист

В Красноярске в ДТП погиб мотоциклист

8 Августа 2022 г.
В ДТП виноват водитель автомобиля, не пропустивший мотоцикл
Новости Красноярска: В Красноярске возле автовокзала автобус сбил женщину

В Красноярске возле автовокзала автобус сбил женщину

9 Августа 2022 г.
Пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru