Самолет Москва – Южно-Сахалинск совершил экстренную посадку в Красноярске

В воздушной гавани Красноярска в пятницу, 12 августа, в ночное время вынужденную посадку совершил самолет, который летел из российской столицы в Южно-Сахалинск.

Как пишет издание «КП-Красноярск», один из пассажиров почувствовал себя плохо и ему потребовалась помощь врачей. В результате было принято решение о том, чтобы посадить самолет в аэропорту Красноярска, где пассажира ждали сотрудники скорой. Отметим, что сейчас здоровью пациента ничего не угрожает.

Ранее Sibnovosti писали, как главврач Красноярской станции скорой помощи спас 26-летнего пассажира самолета.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости