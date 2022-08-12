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Самолет Москва – Южно-Сахалинск совершил экстренную посадку в Красноярске

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Красноярск
10:34 12 Августа 2022
в красноярске, аэропорт, самолет, пассажиры, авиарейсы
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В воздушной гавани Красноярска в пятницу, 12 августа, в ночное время вынужденную посадку совершил самолет, который летел из российской столицы в Южно-Сахалинск.

Как пишет издание «КП-Красноярск», один из пассажиров почувствовал себя плохо и ему потребовалась помощь врачей. В результате было принято решение о том, чтобы посадить самолет в аэропорту Красноярска, где пассажира ждали сотрудники скорой. Отметим, что сейчас здоровью пациента ничего не угрожает.

Ранее Sibnovosti писали, как главврач Красноярской станции скорой помощи спас 26-летнего пассажира самолета.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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