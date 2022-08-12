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Полицейские нашли автоледи, которая с ребёнком в машине врезалась в заборы в Емельяновском районе

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Красноярск
11:32 12 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, пдд
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Госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности женщину за нарушение ПДД, которая подвергла опасности своего ребёнка, сообщает пресс-служба ГУ МВД россии по Красноярскому краю.

Напомним, 7 августа в дежурную часть полиции сообщили о том, что в СНТ «Веснянка» автоледи на Toyota врезалась в забор одного из участков.

Затем последовал повторный звонок. Было сообщено, что участники самостоятельно оформят ДТП в соответствии с пунктом 2.6.1 ПДД, соответственно госавтоинспекторы на место не были направлены.

Правонарушительницей оказалась 39-летняя красноярка. Она пояснила, что находилась на даче у родителей. С её слов, после бани 3-летняя дочь стала задыхаться, ингалятора под рукой не оказалось, и тогда она решила доехать за ним до своего дачного участка. В какой-то момент ребенок отвлёк её внимание. Она потеряла управление, испугавшись, перепутала педали и наехала на заборы.

Составлен протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей». Инспекторы по делам несовершеннолетних данный факт зарегистрирован. Продолжается проведение проверки.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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