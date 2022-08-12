Краевой Роспотребнадзор нашел РНК норовирус у сотрудника общепита «Бархат-парка»

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю продолжают проводить расследование, связанного с выявлением острой кишечной инфекций у трех посетителей «Бархат-парка».

Как рассказал глава ведомства Дмитрий Горяев, у одного из пациентов был обнаружен РНК норовирус. Более того, данное заболевание нашли у сотрудника общепита, который ведет работу на территории «Бархат-парка».

В настоящее время сотрудник отстранен от работы и находится на лечении. Добавим, что новых случаев заболеваний не обнаружено.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости