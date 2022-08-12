В медучреждения Красноярского края поступят 39 новых автомобилей

Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил главврачам учреждений здравоохранения ключи от нового спецавтотранспорта. Машины поступят медучреждения Дивногорска, Красноярска, Ермаковского, Иланского, Бирилюсского, Казачинского, Берёзовского, Назаровского, Балахтинского, Курагинского и Ирбейского районов.

25 автомобилей LADA Largus приобретены благодаря губернаторской программы «Защита и забота». 11 УАЗов — по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». 3 машины «ГАЗ Соболь» закуплены за счёт средств краевого бюджета, сообщили в правительстве Красноярского края.

— Мы давно не обновляли автопарк медицинских учреждений Красноярска столь значительно. Было принято решение усилить городские больницы и поликлиники, к которым приписано много людей. За последние два года, особенно в пиковые периоды пандемии, не раз сталкивались с нехваткой транспорта. Период COVID-19 показал, что зачастую у нас просто не хватает машин, чтобы приехать, поставить элементарный диагноз, поговорить с больным, поэтому такой вид транспорта востребован и в сельской местности и в Красноярске, — сказал Александр Усс.

Отметим, что ежегодно заменяется 10-15 % краевого автопарка. В этом году планируется передать медучреждениям Красноярского края 149 новых автомобилей — от мобильных реанимаций до микроавтобусов и легковых машин. 26 из них уже работают на местах.

Фото: © Александр Черных