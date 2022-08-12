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В медучреждения Красноярского края поступят 39 новых автомобилей

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Красноярск
10:46 12 Августа 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, здравоохранение
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Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил главврачам учреждений здравоохранения ключи от нового спецавтотранспорта. Машины поступят медучреждения Дивногорска, Красноярска, Ермаковского, Иланского, Бирилюсского, Казачинского, Берёзовского, Назаровского, Балахтинского, Курагинского и Ирбейского районов.

В медучреждения Красноярского края поступят 39 новых автомобилей

25 автомобилей LADA Largus приобретены благодаря губернаторской программы «Защита и забота». 11 УАЗов — по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». 3 машины «ГАЗ Соболь» закуплены за счёт средств краевого бюджета, сообщили в правительстве Красноярского края.

В медучреждения Красноярского края поступят 39 новых автомобилей

— Мы давно не обновляли автопарк медицинских учреждений Красноярска столь значительно. Было принято решение усилить городские больницы и поликлиники, к которым приписано много людей. За последние два года, особенно в пиковые периоды пандемии, не раз сталкивались с нехваткой транспорта. Период COVID-19 показал, что зачастую у нас просто не хватает машин, чтобы приехать, поставить элементарный диагноз, поговорить с больным, поэтому такой вид транспорта востребован и в сельской местности и в Красноярске, — сказал Александр Усс.

Отметим, что ежегодно заменяется 10-15 % краевого автопарка. В этом году планируется передать медучреждениям Красноярского края 149 новых автомобилей — от мобильных реанимаций до микроавтобусов и легковых машин. 26 из них уже работают на местах.

Фото: © Александр Черных

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