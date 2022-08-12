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В Красноярске появился претендент на пост мэра

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Красноярск
10:00 12 Августа 2022
общество, красноярск, мэр, кандидаты
Фотография © Никита Алексеев
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В горсовет Красноярска поступила первая заявка от претендента на участие в выборах мэр Михаила Пашина, сообщают Dela.ru.

Михаил Пашин — председатель правления нескольких товариществ и союзов и учредитель ликвидированных строительной компании и ИП.

Напомним, согласно постановлению Красноярского городского совета, участвовать в конкурсе может гражданин Российской Федерации, который достиг 21-летнего возраста, а также не имеющий ограничений для участия в выборах согласно ФЗ №67.

Также претенденту на пост градоначальника предстоит сдать документы, включая данные о доходах и имуществе, программу о своей деятельности на посту мэра, программу социального и экономического развития Красноярска на ближайшие пять лет. Отметим, что оценивать кандидатов будет комиссия, в которую войдут 10 человек.

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