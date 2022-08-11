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В Первоманске идет строительство новых очистных сооружений

Главная Общество
Красноярск
16:15 11 Августа 2022
в красноярском крае, строительство, правительство, объекты
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В Красноярском крае ударными темпами ведется комплекс мероприятий по возведению современных канализационно-очистных сооружений в поселке Первоманск. Они будут рассчитаны на 240 кубических метров в сутки.  

В региональном правительстве объяснили, что очистные сооружения будут принимать стоки из централизованной системы водоотведения и септиков частного сектора со всего населенного пункта.

Отметим, что жителями поселка Первоманск являются свыше 2 000 человек. Работы по строительству сооружений реализуются в рамках краевой программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности». На строительство объектов было направлено 42,6 млн рублей.

Руководитель Центра развития коммунального комплекса Алексей Пузик сообщил, что в настоящий момент специалисты выполнили строительные работы более чем на 50%.

На стройплощадке строителями были залиты бетонные фундаменты, размещены четыре из шести стеклопластиковых емкостей для очистки стоков. На данный момент рабочие занимаются монтажом насосов, запорной арматуры и трубопроводных обвязок. Кроме того, они делают послойную отсыпку на высоте до трех метров.  

В связи с тем, что в основе объектов заложена современная мембранная система очистки сточных вод, будет снижен уровень нагрузки на окружающую среду. Также это даст возможность для подключения новый потребителей. Завершить строительные работы планируется в конце сентября.

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Александр Ананьев отметил, что эффект от реализации этого проекта сможет повысить качество предоставления коммунальных услуг, а также поможет в развитии поселка. Очистные сооружения будут построены в Элите и Боготоле.

Фото: © krskstate.ru

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