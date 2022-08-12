В Красноярске начинает вещание «Первое Интернациональное Радио»

15 августа «Первое Интернациональное Радио» начинает вещание на частоте 93.1 МГц в Красноярске. Город становится вторым эфирным городом-«миллионником» в дружной семье ПИ FM.

Для жителей огромного красноярского края это не совсем новая станция: ПИ FM уже 4 года с успехом вещает в Минусинске с августа 2018 года.

Вещание будет начато с объекта связи Красноярского краевого радиотелевизионного передающего цента – так называемой «новой вышки», расположенной на Борисова, 24. Именно она обеспечивает красноярцев современным цифровым эфирным телевидением - а теперь и новой радиостанцией. Новый передатчик производства Омского радиозавода имени А.С. Попова мощностью 1 кВт в совокупности с высотой подвеса передающей антенны на отметке 150 метров позволит охватить вещанием не только столицу края, но и близлежащие населённые пункты: по подсчётам филиала РТРС, более 1, 279 млн. человек.

«Радио ПИ FM – Красноярск» войдёт в состав красноярского филиала холдинга «МКР-Медиа», среди активов которого «Сибирское агентство новостей», сеть «Дорожное радио – Красноярский край», «Радио Сибирь – Красноярск» и «Радио МИР - Красноярск».

В первый день вещания станции в Красноярске ведущая Лёля Бубнова поприветствует жителей самого большого региона России в федеральном эфире «Первого интернационального радио». Все новостные рубрики 15 августа будут посвящены увлекательным фактам, событиям и историям из жизни города.

«Красноярцы не просто ждали станцию в эфире, а вовсю слушали. Об этом говорит и статистика подключений к нашему интернет-потоку, и голосовые сообщения, которые слушатели присылали на наш редакционный телефон. Мы сделали всё возможное, чтобы прийти в ваш город в минимально короткие сроки: для этого нам понадобилось чуть больше года с момента победы в конкурсе на право вещания в Красноярске», - прокомментировал генеральный директор радиостанции Роман Климас.

В эфире «Радио ПИ FM» звучит русскоязычная музыка разных стилей и направлений в современной танцевальной обработке. Вопреки стереотипам, станция не подстраивается под тот или иной музыкальный «формат» исполнителей, не использует в эфире традиционных линейных ведущих, а информационные рубрики принципиально не располагает, как другие в эфирной сетке, в начале и середине каждого часа. «Визитной карточкой» радиостанции являются проекты «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» и «Дискотека ПИ FМ», которая имеет свое продолжение и в телеэфире под названием «Клипотека ПИ FM».

Новую станцию можно услышать в Красноярске не только на частоте 93,1 FM, но и на официальном сайте, приложениях для платформ iOS и Android, а также в «умных устройствах» с поддержкой голосовых помощников «Алиса» и «Маруся»: для этого их достаточно попросить включить радио ПИ FM.

До конца 2022 года «ПИ ФМ» обещает также прийти в эфир Калининграда и Тюмени.