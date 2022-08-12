В Красноярском крае первые дома для пострадавших во время майских пожаров сдадут в ближайшее время

Часть жителей Красноярского края, пострадавших во время майских пожаров, смогут переехать в новые дома уже в ближайшее время. В настоящее время рабочие находятся на финальном этапе строительства первых жилых домов.

Как рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс, отвечая на вопрос жительницы Уяра, которая оказалась одной из пострадавших, специалисты дали обещание, что как можно быстрее они закончат работы по возведению домов.

«В основном стройка домов первой очереди уже на финише», - отметил глава региона.

По словам Александра Усса, в период с 15 августа до первого сентября будут сданы большинство домов. В этой связи

Отметим, что в общей сложности для пострадавших во время майских пожаров жителей Красноярского края возведут свыше 130 жилых домов. На данный момент рабочие ведут работы по строительству 103 строений. Также в судах находятся 30 заявлений, после их рассмотрения погорельцы смогут воспользоваться правом на оказание помощи от властей региона.

В правите региона заявили, что все дела связаны только с уточнениями процедурных моментов и они поставлены краевым судом в приоритет.

Кроме того, Александр Усс напомнил, что возведенные дома будут принадлежать тем людям, которые потеряли жилье во время пожаров. Однако если это было муниципальное жилье, то оно таким и останется. Добавим, что большая часть сгоревших домов находились в собственности погорельцев.

Фото: © Министерство строительство Красноярского края