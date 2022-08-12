12 августа
Красноярск
погода +19 °C
60.62
 
€ 62.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае первые дома для пострадавших во время майских пожаров сдадут в ближайшее время

Главная Общество
Красноярск
09:30 12 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, губернатор, дома
версия для печати Ico_print

Часть жителей Красноярского края, пострадавших во время майских пожаров, смогут переехать в новые дома уже в ближайшее время. В настоящее время рабочие находятся на финальном этапе строительства первых жилых домов.

Как рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс, отвечая на вопрос жительницы Уяра, которая оказалась одной из пострадавших, специалисты дали обещание, что как можно быстрее они закончат работы по возведению домов.

«В основном стройка домов первой очереди уже на финише», - отметил глава региона.

По словам Александра Усса, в период с 15 августа до первого сентября будут сданы большинство домов. В этой связи

Отметим, что в общей сложности для пострадавших во время майских пожаров жителей Красноярского края возведут свыше 130 жилых домов. На данный момент рабочие ведут работы по строительству 103 строений. Также в судах находятся 30 заявлений, после их рассмотрения погорельцы смогут воспользоваться правом на оказание помощи от властей региона.

В правите региона заявили, что все дела связаны только с уточнениями процедурных моментов и они поставлены краевым судом в приоритет.

Кроме того, Александр Усс напомнил, что возведенные дома будут принадлежать тем людям, которые потеряли жилье во время пожаров. Однако если это было муниципальное жилье, то оно таким и останется. Добавим, что большая часть сгоревших домов находились в собственности погорельцев.

Фото: © Министерство строительство Красноярского края

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Самолет Москва – Южно-Сахалинск совершил экстренную посадку в Красноярске

Самолет Москва – Южно-Сахалинск совершил экстренную посадку в Красноярске

12 Августа 2022 г.
Одному из пассажиров стало плохо
Новости Красноярска: В Красноярске владелец табачного павильона заплатит штраф за продажу сигарет 16-летнему

В Красноярске владелец табачного павильона заплатит штраф за продажу сигарет 16-летнему

12 Августа 2022 г.
Штраф – 40 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярске появился претендент на пост мэра

В Красноярске появился претендент на пост мэра

12 Августа 2022 г.
Михаил Пашин подал первую заявку
Новости Красноярска: Пропавшие под Красноярском вертолёты приземлились

Пропавшие под Красноярском вертолёты приземлились

12 Августа 2022 г.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку
Новости Красноярска: В Красноярске начинает вещание «Первое Интернациональное Радио»

В Красноярске начинает вещание «Первое Интернациональное Радио»

12 Августа 2022 г.
Город становится вторым эфирным городом-«миллионником» в дружной семье ПИ FM
Новости Красноярска: Красноярских автомобилистов просят не блокировать въезд на «Столбы»

Красноярских автомобилистов просят не блокировать въезд на «Столбы»

12 Августа 2022 г.
Из-за нагромождения машин спецслужбы не могут нормально проехать
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: И.о. мэра Красноярска Владислав Логинов рассказал о своём участии в конкурсе

И.о. мэра Красноярска Владислав Логинов рассказал о своём участии в конкурсе

9 Августа 2022 г.
4 августа официально начался приём заявлений от кандидатов, которые хотят стать главой
Новости Красноярска: В Красноярске в части Железнодорожного района вечером включат горячую воду

В Красноярске в части Железнодорожного района вечером включат горячую воду

10 Августа 2022 г.
Повреждения на тепломагистрали в Николаевке устранены
Новости Красноярска: Руководитель агентства по развитию северных территорий Красноярского края ушёл в отставку

Руководитель агентства по развитию северных территорий Красноярского края ушёл в отставку

11 Августа 2022 г.
На эту должность он был назначен в 2020 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru